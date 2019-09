Estão previstos, para esta sexta-feira, vários protestos em centenas de países em prol de uma greve global das escolas pelo clima. Este movimento pode mesmo vir a ser a maior demonstração da história contra as alterações climáticas.

O objetivo passa por exigir ao governo de cada um dos países, que assumam compromissos e que definam medidas concretas para combater as mudanças climáticas.

Este movimento surge três dias antes da cimeira das Nações Unidas - Cimeira de Ação Climática -, em Nova Iorque, onde o debate vai ser conduzido por jovens ativistas como Greta Thunberg.

António Gueterres, secretário-geral da ONU, pediu aos chefes de governo para não apresentarem discursos, mas sim planos concretos.

A Austrália foi palco dos maiores protestos: Melbourne organizou a maior marcha com a participação de 100 mil estudantes; Sydney contou com 80 mil; e Brisbane com 30 mil. Greta Thunberg reagiu, na rede social twitter, às "imagens incríveis" dos estudantes nas ruas.

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike This is the huge crowd building up in Sydney. Australia is setting the standard! Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019

De acordo com a ativista sueca, foram organizados 4638 eventos em pelo menos 139 países.

E, apesar de ser uma greve mundial das escolas, são várias as associações humanitárias que se juntaram a esta iniciativa, bem como grandes marcas comerciais, como a Amazon e a Microsoft.

Nas redes sociais são várias as publicações com imagens dos protestos nos vários cantos do mundo.

Everybody London #ClimateStrike is massive. I think I’m gonna cry 😭 pic.twitter.com/44OR451v6f — Hannah Martin 🌍 (@Hannah_RM) September 20, 2019