Um atentado suicida que ocorreu na quinta-feira na Caxemira indiana, fez 41 mortos, entre os quais 37 membros das forças de segurança, tornando-se no mais mortífero ataque desde 2002.

Reivindicado por um grupo islâmico, o atentado-suicida foi perpetrado com uma carrinha carregada de explosivos que explodiu perto de uma coluna de 78 veículos transportando cerca de 2.500 membros da Central Reserve Police Force (CRPF), uma força paramilitar.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, condenou “um ataque odioso”.

Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. The sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly.

— Narendra Modi (@narendramodi) 14 de fevereiro de 2019