A Coreia do Norte confirmou que lançou dois projéteis no mar do Japão esta quinta-feira, um ensaio que demonstrou "com perfeição" o sistema de tiro.

A operação foi confirmada pela agência oficial norte-coreana KCNA, que explicou que o lançamento tinha como objetivo "verificar a segurança do sucessivo sistema de tiro do armamento".

Este foi o primeiro teste balístico realizado pela Coreia do Norte desde o dia 02 de outubro.

Segundo fontes militares sul-coreanas, pelo menos dois projéteis caíram nas águas japonesas.

A operação decorre numa altura em que as negociações nucleares entre Pyongyang e Washington continuam num impasse.

Segundo o Estado-Maior da Coreia do Sul, os projéteis foram disparados a partir da província norte-coreana de Pyongan Sul.

Estamos prontos e vigilantes em relação a quaisquer lançamentos futuros", refere a mesma nota do Estado-Maior da Coreia do Sul divulgada na manhã desta quarta-feira.

No último ensaio balístico, a 2 de outubro, Pyongyang testou um míssil desenhado para ser lançado a partir de um submarino.