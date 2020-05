As novas fardas dos tripulantes de cabine da Qatar Airways são equipamentos de proteção individual (EPI) para a Covid-19.

A companhia aérea do Qatar, uma das melhores do mundo, já impunha o uso de óculos, máscara e luvas ao seu pessoal de voo, mas, a partir desta semana, a tripulação vai passar a usar o fato completo de proteção contra o novo coronavírus.

Em comunicado, a transportadora lembrou que "há várias semanas" que o pessoal de cabine usa EPI e que o uso de fatos é, agora, uma precaução extra, mas "temporária", numa altura em que muitos países estão já em fase de desconfinamento.

We have further enhanced our onboard health & safety measures by introducing protective gear for cabin crew while onboard, as well as a modified service that reduces interactions between the passengers and the crew inflight. #TakingYouHomehttps://t.co/K3Y1qFEuW3 pic.twitter.com/DVkaGe2Zea