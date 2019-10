Um avião caiu, num bairro perto do aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, esta segunda-feira. Três pessoas morreram no acidente e outras três ficaram feridas, de acordo com o G1.

Trata-se de uma aeronave de pequeno porte que caiu em cima de vários carros pouco depois de descolar, com destino a Ilhéus.

❗️URGENTE: Avião cai perto do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de BH. pic.twitter.com/Q9Xzy8yRfK — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) October 21, 2019

Imagens partilhadas no Twitter mostram uma grande coluna de fumo a sair do local, na região noroeste do estado.

De acordo com o Globo, foram ouvidas pelo menos duas explosões.

O acidente aconteceu num bairro residencial, por cima de vários carros, junto ao aeroporto Carlos Prates.

No mesmo local, a 13 de abril deste ano, caiu um avião e fez um morto.

Avião cai no Caiçara pela segunda vez. pic.twitter.com/bOLjzV7iWx — Pedron (@Peedronn) October 21, 2019