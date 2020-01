Um avião da Ariana Airlines caiu esta segunda-feira em Ghanzi, a sudeste de Cabul, no Afeganistão, de acordo com as autoridades locais. Não há, para já, indicações sobre quaisquer vítimas.

O avião viajava vindo Herat, a terceira maior cidade do Afeganistão, com destino a Deli, na India. A bordo eram transportados 110 passageiros.

Em declarações a uma estação de televisão local, as autoridades afirmam ter-se tratado de uma queda devido a problemas técnicos.

🔴#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7