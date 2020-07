Um ex-jogador de futebol americano universitário está a ser apelidado de herói depois de usar a sua destreza física para salvar uma criança durante um incêndio em Phoenix, nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu no dia 3 de julho quando um incêndio deflagrou num apartamento no terceiro andar de um pequeno prédio residencial.

Em pânico, a mãe decidiu atirar o filho da janela para junto de um grupo de pessoas que se reuniu perto do prédio.

Phillip Blanks, o ex-jogador habituado a fazer recepções arriscadas para marcar touchdowns, atirou-se e conseguiu agarrar a criança antes desta cair no chão.

Segundo a polícia da região no estado do Arizona, a mãe da criança não conseguiu escapar a tempo e acabou por morrer dentro do apartamento em chamas.

Phillip Blanks jogava como extremo no Saddleback College, na Califórnia. Nunca chegou, porém, a jogar profissionalmente, tendo trocado a carreira de desportista por um cargo militar.