O insólito aconteceu na Austrália. No último domingo, Sofie Pearson, de 25 anos, que mora numa quinta em Queensland, teve um encontro inesperado com quatro cobras que estavam enroladas no autoclismo de uma das suas casas de banho.

Sofie contou à CNN que, quando tentou descarregar a água, o botão não ia para baixo e, face à situação, levantou a tampa para perceber o que se passava.

“Estava a ficar confusa e então resolvi puxar a tampa para cima para tentar perceber qual era o problema. Quando olhei, pensei: ‘Não pode ser’”, contou.

O que a jovem descobriu foram quatro cobras arbóreas. Os animais estavam a mexer-se dentro do autoclismo. A maior tinha um metro de comprimento.

Com medo doa animais, Sofie chamou um amigo que soltou as cobras num descampado.

A jovem desconfia que as cobras entraram em sua casa através de umas rachas no soalho.