Uma menina de três anos foi encontrada sem vida dentro de um carro estacionado à porta de um hospital de Townsville, em Queensland, na Austrália.

De acordo com as autoridades, o alerta foi dado às 15:30 de sexta-feira e a polícia chamada ao local.

Há relatos que uma mulher terá chegado ao hospital já com a criança morta dentro do carro, refere a Associated Press australiana.

O caso está sob investigação.

A região de Queensland enfrenta uma onda de calor, com os termómetros de Townsville a registar 32.8ºC esta sexta-feira.