Pedro Sánchez esteve, esta manhã, em Barcelona, numa visita relâmpago e surpresa, para evitar protestos organizados dos independentistas, durante a qual não se encontrou com o presidente da Catalunha, com quem recusa falar enquanto este não condenar, publicamente, a violência dos últimos dias na região.

O primeiro-ministro espanhol esteve apenas umas horas na capital catalã e, relativamente, a Quim Torra fez apenas chegar-lhe uma carta.

A prioridade de Sánchez foi visitar a sede da Polícia Nacional e também o hospital onde se encontram internados vários polícias feridos nas manifestações pacíficas que resvalaram para confrontos violentos um pouco por toda a Catalunha, mas particularmente em Barcelona, e transmitir-lhes a solidariedade do governo.

No fim de semana, Quim Torra queixou-se que no Palácio da Moncloa ninguém lhe atendeu o telefone, explicação que Sánchez avançou ao líder da Generalitat, mas por carta, cujo conteúdo foi conhecido nesta manhã.

Vejo-me no dever de recordar-lhe as suas obrigações enquanto governante, se quer representar com dignidade o seu cargo. O primeiro dever de qualquer responsável público é zelar pela segurança dos cidadãos, assim como pela segurança de qualquer espaço público ou privado perante atos de violência. O segundo dever é preservar a convivência de todos os integrantes da sociedade civil e evitar a fratura da comunidade. Mas a sua conduta nos últimos dias desenrolou-se justamente no sentido contrário. Evitou condenar de modo taxativo e inequívoco a violência na Catalunha" , escreveu Sánchez.

A reação não tardou, mas chegou de Bruxelas, pelo ex-presidente catalão Carles Puigdemont, que manifestou a sua incredulidade para com a visita de Sánchez sem qualquer encontro previsto com Torra.

A sério que vai viajar até Barcelona e não se vai reunir com o presidente da Generalitat. A sério que faz distinções entre os feridos em vez de preocupar-se com todos? Um governante deveria desejar que todos os feridos, polícias e cidadãos, se recuperem. Todos, sem exceções."

Para Sánchez, Quim Torra "evitou condenar de modo taxativo e inequívoco os atos de violência que se manifestaram com virulência e assiduidade em diversos pontos da Catalunha, inclusive a pouca distância do gabinete" do presidente da Generalitat.

Voltou as costas às forças e corpos de segurança autonómicos e centrais, que protegem a ordem pública com grande profissionalismo, expondo-se a grandes riscos. Voltou as cosas e ignorou mais de metade da população catalã, simplesmente porque não partilha dos seus propósitos, em vez de comportar-se como o presidente de todos os catalães", defendeu.

Quim Torra já terá respondido a esta carta, pedindo um encontro "hoje mesmo" em Barcelona, anunciando, ainda, que insistirá nos telefonemas a Madrid "para voltar a oferecer um diálogo sem a imposição de condições".

A visita de Pedro Sánchez não passou, ainda assim, despercebida. Pouco tempo depois de terem tido conhecimento da visita do primeiro-ministro espanhol, alguns grupos independentistas protestaram pacificamente, como aconteceu em frente à Delegação do Governo na Catalunha, quando centenas de pessoas se sentaram no chão empunhando cartazes onde se podia ler: "Espanha: senta-te e dialoga".

Manifestações fizeram 199 detidos e 289 polícias feridos numa semana

Quase 200 pessoas foram detidas e 289 agentes da polícia ficaram feridos desde a passada segunda-feira nos protestos na Catalunha contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, segundo fontes policiais.

Desde a passada segunda-feira, dia em que começaram os protestos, a polícia regional da Catalunha (Mossos d’Esquadra) deteve 157 pessoas, a Polícia Nacional 34 e a Guarda Urbana de Barcelona oito, o que equivale a 199 pessoas detidas no total.

Dos 199 detidos, 92 foram presos em Barcelona, 27 em Girona, 37 em Tarragona e 43 em Lleida.

Ao mesmo tempo, 289 agentes da polícia ficaram feridos: 154 Mossos d'Esquadra, 134 polícias nacionais - um deles em estado muito grave - e um guarda urbano.

Um total de 236 polícias ficaram feridos em Barcelona, 19 em Girona, 17 em Tarragona e outros 17 em Lleida.

As manifestações na cidade de Barcelona provocaram, ainda, prejuízos no mobiliário urbano, pavimento e jardins da capital catalã, que a câmara municipal avaliou em mais de 2,5 milhões de euros.

Fontes da autarquia disseram à agência de notícias Efe que este balanço é, no entanto, provisório, uma vez que estão a calcular os efeitos de seis dias de protestos, nos quais os manifestantes queimaram um total de 1.035 contentores de lixo e reciclagem.

Semáforos e sinais de trânsito, caixotes de lixo, bancos, cercas e barreiras, guarda-sóis e outros elementos do mobiliário da cidade foram arrancados, o que levará alguns dias para repor totalmente.

Também se registaram danos em passeios e calçadas, jardins, postes de iluminação e canteiros de flores, que os serviços municipais tentam recuperar o mais depressa possível.