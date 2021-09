O filho do vice-presidente do Equador, Alfredo Borrero, casou-se no último sábado, dia quatro de setembro, em Quito, no Equador.

A cerimónia religiosa entre Juan David Borrero e a modelo americana Jasmine Tookes decorreu na igreja de São Francisco e contou com a presença de várias personalidades, como a modelo portuguesa Sara Sampaio, por exemplo.

A majestosa igreja encontra-se no centro da cidade e foi considerada Património Cultural da Humanidade.

De acordo com o portal 'La Historia', foi apresentada uma carta que se dirigia ao secretário de Segurança do Distrito na qual, entre outros pedidos, era solicitada a “extrema limpeza da zona, removendo as pessoas sem-abrigo daquele local e exigindo vigilância permanente".

Entretanto o Governo do Equador considera que os pedidos feitos foram inaceitáveis.