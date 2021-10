Pelo menos três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, vítimas de uma avalancha que as surpreendeu quando escalavam a montanha mais alta do Equador (Chimborazo), coberta de neve, informaram as autoridades no domingo.

As autoridades continuam à procura por possíveis desaparecidos.

Numa versão preliminar tinham sido reportados quatro mortos e um ferido.

Outra operação de salvamento foi desencadeada no meso dia, com um grupo de 20 turistas a mostrar sinais de hipotermia na vizinha montanha El Altar, localizada na mesma província.