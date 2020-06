O Instagram está a ser “invadido” por quadrados negros, na mais recente iniciativa para protestar contra a desigualdade racial e a violência policial nos Estados Unidos.

Este é um movimento à escala mundial que tem como objetivo expressar solidariedade com os protestos do “Black Lives Matter” , que se têm vivido um pouco por todo o mundo, após a morte de George Floyd .

O movimento faz parte de um evento chamado “Blackout Tuesday", que visa chamar a atenção das pessoas a considerarem a melhor forma de combater o racismo.

Para participarem, os utilizadores apenas têm que publicar um quadrado preto no seu feed, ao mesmo tempo que se comprometem em não publicar mais nada durante o dia.

Para não ser ocultada qualquer informação importante acerca do “Black Lives Matter” é pedido que não se use a hashtag com o nome desse movimento, mas sim a #blackouttuesday.

took few minutes of scrolling before my phone started taking a while to even load images under #BlackLivesMatter, if you’re participating in this (i’m not sure who started it) maybe don’t use the hashtag & type it out so people can still find valuable resources under the tag. pic.twitter.com/MUTz73FnX9