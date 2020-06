Um casal de Ohio, nos Estados Unidos, ficou chocado ao encontrar um símbolo nazi numa pizza.

Jason Laska saiu de cada para comprar uma pizza para o jantar e quando chegou ao Little Caesars, o estabelecimento onde tudo aconteceu, perguntou: “O que é que vocês ainda têm aí?”.

A descoberta insólita só foi feita pouco tempo depois. Já em casa, quando abriram a caixa da pizza, viram que o pepperoni fazia o desenho de uma cruz suástica.

O casal questionou o estabelecimento e denunciaram-no por difundirem mensagens de ódio e os responsáveis da empresa já disseram que os dois funcionários responsáveis pelo sucedido foram imediatamente despedidos.

“Este é o tipo de coisas que continuam a alimentar o ódio que existem no país e no mundo” , sublinhou Jason.

and in today's episode of #FuckOhiohttps://t.co/3PoaCvqfiA