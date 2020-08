O adolescente de 17 anos que foi preso e acusado de homicídio na quarta-feira - suspeito de ser o autor dos disparos que mataram duas pessoas e feriu uma terceira durante protestos contra a violência policial que vitimou Jacob Blake em Kenosha - é apoiante de Donald Trump e faz ainda parte de um movimento de apoio a polícias, o Blue Lives Matter.

Isso mesmo era visível na sua página de Facebook, que entretanto foi desativada. Através das suas publicações, o adolescente fazia várias homenagens às autoridades policiais.

Segundo o The New York Times, residente nos arredores de Kenosha, Wisconsin, Kyle Rittenhouse é ainda um antigo cadete da polícia e juntou-se a um grupo de “milícias” após os protestos anti-racistas que se geraram nos Estados Unidos.

Kyle Rittenhouse foi preso por suspeitas de ter assassinado duas pessoas durante os protestos contra a polícia em Kenosha.

Os crimes aconteceram durante a terceira noite de protestos pela violenta abordagem policial contra Jacob Blake, que está paralisado após ser atingido por pelo menos sete tiros.

Kyle Rittenhouse was cleaning up trash and carrying a medical kit. He was armed in case something like this happened. Good thing he was. He's a hero and a great kid. pic.twitter.com/XsnkiNkZMC