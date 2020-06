O papa Francisco ligou a um bispo católico americano para agradecer pela sua oração em homenagem a George Floyd.

Na passada segunda-feira, o bispo católico Mark Seitz, juntou 12 padres da Diocese de El Paso, no Texas, e, de olhos fechados, máscara na cara e rosas brancas nas mãos, ajoelharam-se em silêncio durante 8 minutos e 46 segundos.

Dois dias depois da oração, no final de uma missa, o bispo recebeu a chamada do próprio sumo pontífice.

Em espanhol, o papa Francisco disse a Mark Seitz o quão agradecido estaria pela atitude do bispo na sequência da morte de George Floyd.

"Através de mim, o papa expressou a sua solidariedade com todos os que estão dispostos a agir que "isto precisa de mudar", contou o bispo, acrescentado que um caso como este "não devia voltar a acontecer".

Também durante o Angelus semanal desta quarta-feira, no Vaticano, o papa Francisco mencionou George Floyd pelo próprio nome, algo raro nas intervenções do chefe máximo da igreja católica.

We cannot tolerate or turn a blind eye to racism and exclusion in any form. At the same time, we have to recognize that violence is self-destructive and self-defeating. Nothing is gained by violence and so much is lost. Let us pray for reconciliation and peace.