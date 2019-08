Dois polícias do estado do Texas foram fotografados a transportar um homem negro utilizando uma corda. A imagem, registada no sábado, foi partilhada nas redes sociais e tornou-se viral, causando muitas críticas. O chefe da esquadra de Galveston, à qual pertencem os agentes fotografados, já veio pedir desculpa pelo sucedido.

Na fotografia é possível ver o suspeito detido com as mãos atrás das costas. Os dois polícias seguiam nos cavalos, enquanto o homem era conduzido por uma corda que estava atada às algemas.

A fotografia foi tirada por um local e partilhada nas redes sociais, gerando revolta. Muitos utilizadores apontaram o simbolismo da imagem, afirmando que faz lembrar os tempos da escravatura.

O homem detido foi identificado como Donald Neely e os agentes como P. Brosch e A. Smith. Neely, de 43 anos, foi detido pelo crime de transgressão, prática pela qual já estava referenciado.

As críticas nas redes sociiais obrigaram a polícia a emitir um comunicado, pedindo desculpa.

Em primeiro lugar, tenho de pedir desculpa ao Senhor Neely por este embaraço desnecessário", lê-se no texto assinado por Vernon Hale, chefe da esquadra de Galveston.

No comunicado pode ler-se que "a unidade de transporte não estava disponível no momento da detenção" e que "a utilização de polícia montada para transportar detidos é considerada a melhor prática em certos cenários".

Ainda assim, Hale sublinha que os agentes não fizeram uma avaliação correta da situação.

Embora seja uma técnica treinada e a melhor prática em alguns cenários, acredito que os nossos agentes mostraram uma pobre avaliação nesta situação e podiam ter esperado por uma unidade de transporte. Os meus agentes dizem que não tiveram qualquer maldade na altura da detenção, mas mudámos imediatamente a política para prevenir o uso desta técnica", explicou Vernon Hale, o chefe da esquadra de Galveston.

Leon Phillips, presidente da Aliança de Galveston pela Justiça, uma organização de direitos humanos local, acusou os agentes de racismo e exigiu o seu despedimento, em declarações ao jornal The New York Times. Phillips não tem dúvidas de que isto não teria acontecido se Donald Neely fosse branco.