O programa apresentado por Ellen DeGeneres está a ser alvo de uma investigação depois do site "BuzzFeed" ter publicado um artigo onde descrevia um "cultura de trabalho tóxica" no programa "The Ellen DeGeneres Show".

No artigo, vários elementos que já saíram da equipa contam que sofreram "racismo, intimidações" e viviam com "medo" e acusam, principalmente, três dos produtores do programa: Ed Glavin, Mary Connelly e Andy Lassner.

De acordo com o The New York Times, depois das acusações terem vindo a público, a WarnerMedia decidiu dar início a uma investigação ao programa que estreou em 2003, tendo sido enviada uma carta aos empregados onde era descrito o que iria acontecer.

O departamento de relações públicas vai agora interrogar quer os funcionários atuais como os que já saíram da equipa sobre a sua experiência no programa.

Apesar de estar a decorrer a investigação, nem a Warner Bros. Television nem os representantes de Ellen DeGeneres fizeram comentários sobre as acusações.

Por sua vez, os três produtores diretamente acusados emitiram um comunicado, onde afirmam que "no dia a dia, a responsabilidade do programa é completamente" deles.

"Levamos tudo isso muito a sério e percebemos, como muitos no mundo que estão a aprender, que precisamos de fazer melhor, estamos comprometidos em fazer melhor e faremos melhor", acrescenta a nota.