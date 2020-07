O homem que matou Rafiki, um raro gorila que vivia nas montanhas do Uganda, foi condenado a onze anos de prisão.

Felix Byamukama acabou por se declarar culpado por ter entrado ilegalmente, juntamente com outros três homens, numa área protegida e matar o animal. O homem referiu que Rafiki o atacou e que agiu em legítima defesa.

Os outros três homens estão detidos, a aguardar julgamento.

“Foi feita justiça”, disse a autoridade da vida selvagem do Uganda (UWA, sigla em inglês).

As investigações mostraram que Rafiki foi morto por um objeto pontiagudo que lhe feriu vários órgãos. O gorila desapareceu no dia 1 de junho e o seu corpo foi encontrado no dia seguinte.

Rafiki era um raro gorila prateado. Tinha 25 anos e era líder de um grupo de 17 outros animais da mesma espécie.