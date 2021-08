Um relâmpago atingiu, no domingo à noite, o edifício One World Trade Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, enquanto a tempestade tropical Henri se aproximava do nordeste do país.

A torre é especialmente suscetiva a raios por causa da sua altura. Ainda assim, as imagens do momento, que ficaram virais nas redes sociais, são impressionantes:

Segundo noticia a imprensa internacional, o vento forte e a chuva deixaram mais de 120 mil casas sem eletricidade na região.

No sábado, as autoridades já tinham alertado que o grande objetivo seria evitar a circulação de pessoas nas ruas:

Não queremos ninguém nas ruas no domingo presas no trânsito nas pontes do Cape Cod quando a tempestade estiver na sua máxima força", alertou o governador do Massachusetts, Charlie Baker.