Pelo menos 63 pessoas morreram na Índia, 11 das quais no forte turístico de Amber, no estado do Rajastão, devido às trovoadas causadas pela chegada das monções. Segundo o comissário da polícia de Jaipur, o impacto do relâmpago no forte turístico, onde turistas e moradores estavam reunidos, também causou 29 feridos.

Apesar de vários meios de comunicação terem noticiado que as vítimas mortais foram atingidas por um relâmpago, enquanto tiravam selfies no meio da tempestade, o comissário negou essa situação.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou, na rede social Twitter, uma indemnização de cerca de 2200 euros para os familiares das vítimas.

PM @narendramodi has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF to the next of kin of those who lost their lives due to lightning in parts of Rajasthan. Rs. 50,000 would be provided to the injured.