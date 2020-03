Uma jovem de 14 anos morreu, no sábado, após cair de um telhado de um prédio em Ciudad Lineal, Madrid, enquanto tirava uma selfie.

De acordo com o El Mundo, que cita fontes policiais, a queda ocorreu no sexto andar do prédio. Luna, a vítima, ter-se-á apoiado numa claraboia de plástico que estaria partida, enquanto tentava tirar uma fotografia com umas amigas. Acabou por se desequilibrar e caiu pelas escadas abaixo.

Os serviços de emergência foram chamados ao local, por volta das 18:24 (menos uma hora em Lisboa), tendo transportado a adolescente para o hospital. No entanto, horas depois, acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo o depoimento de alguns familiares, a casa onde ocorreu o incidente é da avó de Luna e a vítima já tinha tirado várias fotografias naquele local sem que nada tivesse acontecido.

No domingo, dezenas de colegas e amigos da jovem marcaram presença no funeral e prestaram várias homensagens.

A polícia garantiu não ter, até ao momento, conhecimento se havia ou não placas no local que proibissem o acesso ao telhado, precisamente, por causa do mau estado das clarabóias.