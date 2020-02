O ator Raphael Coleman morreu subitamente na passada quinta-feira, dia 6, durante uma viagem a África do Sul. A notícia da morte do ator britânico, que brilhou no filme Nanny McPhee, foi dada pelos familiares, através das redes sociais.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG