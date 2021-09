Mãe e filha já não se viam há 14 anos. Jacqueline Hernandez reencontrou finalmente a mãe, depois de ter sido raptada, em 2007, com apenas 6 anos de idade, pelo próprio pai, em Clermont, nos EUA.

A jovem, de 19 anos, encontrou a mãe, Angelica Vences-Salgado, através das redes sociais e não hesitou em enviar-lhe uma mensagem. Quando a mulher recebeu a notificação, nem queria acreditar no que estava ler.

A rapariga, que agora vivia no México, combinou com a mãe um encontro em Laredo, no estado americano do Texas. O reencontro aconteceu na passada sexta-feira e a alegria foi muita.

Após uma investigação, as autoridades confirmaram a veracidade da história.

Com base na documentação fornecida por Angelica e pelo Departamento de Polícia de Clermont, foi determinado que a mulher era de facto Jacqueline Hernandez, que foi raptada em 2007", explica o comunicado da polícia.

Segundo o Departamento da polícia de Clermont, este caso é "exemplo perfeito" do que pode acontecer quando múltiplas agências cooperam juntas.

As equipas foram capazes de ajudar a vítima a reunir-se com a mãe após 14 anos", destaca o comunicado.