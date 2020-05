As limitações impostas pelo confinamento nos Estados Unidos não estão só a afetar os humanos. Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), algumas ratazanas têm assumido comportamentos extremamente agressivos devido a uma falta crónica de restos alimentares provocada pelo encerramento dos restaurantes.

De acordo com um relatório publicado na quinta-feira, desde o início da pandemia existiu um elevado número de casos de canibalismo e infanticídio entre ratazanas em Nova Iorque, tal como um maior número de queixas relacionadas com a invasão domiciliária por estes roedores.

Em Nova Orleães, vídeos mostram um exército de ratazanas a vaguear pelas ruas vazias à procura de restos e lixo. Para a CDC, estes eventos são preocupantes devido ao risco de transmissão de doenças inerentes a este animal.

A agência de segurança apela a que as famílias e as empresas tenham o cuidado de cobrir os caixotes do lixo e afastar as rações dos animais domésticos de zonas acessíveis aos ratos e ratazanas.

RATS are the culprit.They ate the wiring of the engine when started it spark. residents complained about the rats causing damage to their cars. A resident attempted to move her car as request by Management for them to fix the sink hole. In doing so this was the result pic.twitter.com/5oLy35MWVl