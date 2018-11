O veterano de Guerra Ray Chavez, de 106 anos, morreu, esta quarta-feira, na sua casa em Poway, na Califórnia. De acordo com a CNN, que cita fonte da família, Chavez morreu pacificamente, durante o sono.

Ray Chavez estava na Marinha norte-americana, destacado em Pearl Harbor, no Havai, quando os japoneses lançaram o ataque sobre a ilha, na manhã de 7 de dezembro de 1941, atirando os Estados Unidos para a II Guerra Mundial.

Apesar da idade e dos problemas de mobilidade a ela inerentes, Ray Chavez passou os últimos anos a viajar pelo país, em homenagens a veteranos de guerra. Este ano, esteve com o presidente Donald Trump numa reunião, na Casa Branca. Um encontro que Trump recorda agora, numa publicação no Twitter.

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89

— The White House (@WhiteHouse) 22 de novembro de 2018