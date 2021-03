O polémico apresentador britânico Piers Morgan acusou Harry e Meghan de planearem uma "campanha deliberada e maliciosa" contra a família real britânica.

Numa publicação na rede social Instagram, o apresentador disse ainda que os duques de Sussex querem pintar a monarquia como "um bando de racistas sem coração".

Estas acusações surgem depois da grande polémica à volta da entrevista que Harry e Meghan deram à Oprah, na qual a duquesa admitiu ter tido pensamentos suicidas enquanto vivia com a família real britânica e que não recebeu qualquer apoio psicológico, mas também da preocupação demonstrada por parte de alguns membros da família sobre quão escura poderia ser a cor da pele do filho Archie quando este nascesse.

Recorde-se que Piers Morgan abandonou o programa Good Morning Britain ao fim de seis anos. Ao ser confrontado pelo pivot de meterologia, Alex Beresford, pela constante difamação à duquesa de Sussex, Morgan levantou-se e abandonou o estúdio em direto.

Mais tarde, numa publicação no Twitter, o apresentador de 55 anos escreveu:

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe