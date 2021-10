Angola e Turquia assinam hoje sete acordos de cooperação em diferentes domínios, do comércio à educação, durante a visita do Presidente turco, Recep Erdogan, ao país africano.

Erdogan que está desde o final de domingo à tarde a Luanda, foi esta segunda-feira recebido pelo seu homólogo angolano, com honras de Estado, no Palácio Presidencial onde chegou pouco antes das 11:00.

As delegações dos dois países vão assinar esta manhã sete documentos para estreitar a cooperação, segundo uma nota do mistério das Relações Exteriores.

Entre estes, contam-se um acordo de assistência mútua em matéria aduaneira, um acordo de cooperação no domínio da agricultura e outro na área da educação, um memorando de entendimento no domínio da indústria, uma declaração conjunta para o estabelecimento da comissão económica e comercial conjunta, um memorando de entendimento no domínio do turismo e um protocolo de cooperação entre a Rádio Nacional de Angola e a corporação de radio e televisão da Turquia.