O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta quarta-feira uma operação militar “iminente” do Exército da Turquia na província síria de Idlib, sublinhando que se trata da “última advertência” dirigida ao regime de Damasco.

Em reação, o Kremlin já alertou contra a possibilidade de uma intervenção militar da Turquia contras as forças governamentais de Damasco, que contam com o apoio da Rússia.

O aviso de Ancara ocorre após negociações, na terça-feira, entre Moscovo e Ancara que não alcançaram resultados.

Neste momento estamos a lançar os últimos avisos. A operação em Idlib ‘é uma questão de tempo’. Podemos entrar de repente, numa 'destas noites'”, disse o chefe de Estado turco durante um encontro com membros do AKP, o partido no poder na Turquia.