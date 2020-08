As aterragens no Aeroporto de Guararapes, no Recife, no Brasil, estiveram suspensas na tarde de sábado depois de uma cobra ter sido atropelada por um avião.

De acordo com a CNN Brasil, duas aeronaves foram obrigadas a sobrevoar a região, por cerca de 11 minutos, enquanto o animal era removido da pista por funcionários do aeroporto.

Os responsáveis do aeroporto não divulgaram o nome da companhia aérea que esteve envolvida no incidente.

Depois de os trabalhos estarem concluídos, o aeroporto foi imediatamente reaberto.

Note-se que a eventual presença de animais na pista é constantemente vigiada pelas equipas locais, uma vez que a segurança no que toca a descolagens e aterragens pode ser posta em causa.