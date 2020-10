Um grupo de cientistas descobriu um coral com 500 metros de altura na Grande Barreira de Corais, ao largo da costa nordeste da Austrália.

A base deste coral em forma de lâmina de barbear tem uma milha de largura. Eleva-se a 500 metros [de altitude] e a sua profundidade mais baixa é de 40 metros abaixo da superfície do mar ", disse Tom Bridge, o principal investigador da expedição científica a bordo de um navio do Schmidt Ocean Institute (EUA).

A descoberta deste coral gigante é a primeira deste género em mais de um século, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira pela Universidade James Cook, da Austrália, que participou na expedição.

Esta coleção inclui Raine Island, um coral gigante a cerca de 620 quilómetros da costa da cidade australiana de Cairns, que é considerada a mais importante área de nidificação de tartarugas verdes do planeta.

O líder da expedição, o cientista Rob Beaman, da Universidade James Cook, disse que a descoberta foi tão surpreendente como a possibilidade de utilizar o robô SuBastian, o que permitiu a gravação de vídeo e a transmissão ao vivo da descoberta.

É espantoso poder produzir um mapa tridimensional detalhado do local e fazer esta descoberta com o SuBastian", disse Beaman, referindo-se a estas investigações e descobertas submarinas no Schmidt Ocean Institute, na Austrália.