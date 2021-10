Uma jovem turca, de 24 anos, é a mulher mais alta do mundo, de acordo com confirmação do Guinness World Record.

Rumeysa Gelgi, de 2,15 metros, sofre de uma doença chamada síndrome de Weaver, que provoca o crescimento acelerado.

Rumeysa já tinha sido considerada a jovem adulta mais alta do mundo, aos 18 anos. Devido à sua condição, a jovem desloca-se de cadeira de rodas mas também consegue usar andarilho quando se trata de curtas distâncias.

Devido ao mediatismo alcançado através do Guinness, Gelgi pretende informar as pessoas sobre as doenças raras, como é exemplo da Weaver.

Cada desvantagem pode ser revertida a nosso favor. O importante é aceitar, estarmos cientes do nosso potencial e darmos o nosso melhor”, escreveu em comunicado, avançando que, apesar de as pessoas ficarem sempre intrigadas com a sua altura, costumam ser educadas e solidárias.

De lembrar que o homem mais alto do mundo também é turco, chama-se Sultan Kösen e tem 2,51 metros.