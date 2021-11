Um homem, de 60 anos, matou o namorado da filha menor após descobrir que este a tinha vendido a uma rede de tráfico sexual.

A polícia avançou esta segunda-feira que John Eisnman foi detido e está agora acusado pelo crime de homicídio do jovem, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado dentro do porta-bagagens de um carro em Spokane, Washington, EUA.

Segundo avança a NBC News, que cita as autoridades locais, Eisenman terá descoberto em outubro de 2020 que a filha tinha sido vendida a uma organização dedicada ao tráfico sexual e que o namorado da jovem era o culpado.

Cerca de um mês depois, o pai da jovem sequestrou-o. O homem torturou o jovem de 19 anos com recurso a vários tipos de agressão: bateu-lhe com um bloco de cimento na cabeça e esfaqueou-a de seguida, provocando-lhe a morte.

De seguida, abandonou o carro com o cadáver no interior numa zona de Spokane, relatam as autoridades.