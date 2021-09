Seis raparigas menores desfilaram nuas, no centro da Índia, como parte de um ritual para convocar chuvas para as regiões secas.

O vídeo, que mostra as raparigas a caminhar nuas, algumas com apenas cinco anos, tornou-se viral nas redes sociais.

A polícia de Madhya Pradesh não recebeu nenhuma queixa formal contra o evento, mas já abriu uma investigação.

A procissão parou em todas as casas da aldeia para as crianças recolherem comida, que mais tarde foi doada para o refeitório comunitário de um templo local.

It happens only in INDIA.



The minor girls were paraded naked to please the GOD for bringing rain in MP, Damoh. The culprits must be punished. This is a national shame. Disgusting. pic.twitter.com/NoQeWQqR5n