Os eleitores da pequena região autónoma de Bougainville, no Pacífico, votaram esmagadoramente a favor da independência do território em relação à Papua-Nova Guiné, indicaram os resultados oficiais do referendo divulgados esta quarta-feira.

A votação, que decorreu entre 23 de novembro e 07 de dezembro, foi "transparente, justa e de acordo com os padrões internacionais", disse um membro da Comissão Eleitoral.

A participação foi superior a 87%, acrescentou.

Quase 177 mil pessoas (97,7%) votaram a favor da independência, enquanto apenas 3.043 pessoas (1,68%) votaram a favor de uma maior autonomia.

O referendo não é vinculativo e é parte de um acordo de paz assinado com o Governo deste país em 2011, que pôs fim a mais de uma década de conflito armado que começou em 1989 devido a indemnizações por danos ambientais causados por uma mina de cobre australiana.

Mais de 206 mil pessoas foram chamadas a participar na votação para decidir o destino deste arquipélago do Pacífico, incluindo cerca de 12 mil residentes em Papua, Ilhas Salomão e Austrália.