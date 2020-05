O Reino Unido ultrapassou a barreira das 29.000 mortes, anunciou o governo britânico, nesta terça-feira.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 693 óbitos, elevando o total para 29.427.

Com este número, o Reino Unido ultrapassa Itália (29.315), tornando-se no segundo país do mundo, a seguir aos Estados Unidos, com mais vítimas mortais devido ao novo coronavírus.

Também o número de infetados subiu consideravelmente, para 194.990, depois de terem sido registados mais 4.406 novos casos relativamente ao dia anterior.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que foi o membro do governo destacado para a conferência de imprensa de balanço da Covid-19, foram realizados na segunda-feira 84.803 testes de despiste da doença.

Sobre as mais de 32.000 mortes estimadas pelo gabinete de estatísticas do Reino Unido, que divulgou esta tarde um estudo sobre a pandemia no país, Dominic Raab disse que é "demasiado cedo" para dizer que o Reino Unido é o país da Europa mais atingido.

De acordo com o ministro, os países contabilizam os óbitos de forma diferente, uns melhores que outros, e que o gabinete de estatísticas contabilizou o excesso de mortalidade relativamente ao ano anterior.

Entretanto, o jornal The Times calculou hoje que o excesso de mortalidade, que inclui as mortes relacionadas com Covid-19 e aquelas que aconteceram indiretamente por causa da crise, já poderá estar nos 55.700 óbitos.

De acordo com a comunicação social britânica, o primeiro-ministro Boris Johnson vai anunciar no domingo quando e como o país vai sair do confinamento, que está em vigor desde 23 de março.