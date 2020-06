O governo britânico está a ser alvo de troça devido a uma medida de distanciamento social, para evitar a propagação da Covid-19, que está a ser apelidada de "proibição de sexo".

Na segunda-feira, foi anunciada a interdição de encontros de duas ou mais pessoas em espaços fechados, públicos ou privados, o que levou os britânicos a questionar se isto significa que não podem ter relações sexuais nesta fase da pandemia, a menos que vivam na mesma casa que o parceiro.

A proibição tornou-se já viral nas redes sociais, com a hashtag #sexban.

Mas, questionado se esta medida permite, porém, que os britânicos possam ter relações sexuais ao ar livre, o governante riu-se e avisou que uma coisa não implica a outra.

É justo dizer que o risco de transmissão do coronavírus é muito menor ao ar livre do que em espaços fechados, mas, obviamente, não incentivamos as pessoas a fazer algo assim no exterior, neste momento ou em qualquer outro", afirmou.