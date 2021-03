Uma pintura do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que pertencia a Angelina Jolie, foi vendida por 7 milhões de libras (mais de 8 milhões de euros) num leilão em Londres.

O preço de venda de A torre da mesquita de Cutubia foi quase quatro vezes maior do que a estimativa da leiloeira e bateu o recorde anterior de uma pintura de Churchill, que era de cerca de dois milhões de euros.

A Christie's revelou que o preço da obra incluindo comissões foi superior a 8 milhões de libras.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

A torre da mesquita de Koutoubia, pintada em Marraquexe durante a Segunda Guerra Mundial, foi vendida a um comprador anónimo.

Winston Churchill (1874-1965), que além de político era também escritor e pintor nos seus tempos livres, inspirou-se na cidade marroquina para fazer algumas das suas obras mais conhecidas. "Aqui, nestes vastos palmeirais que emergem do deserto, o viajante pode ter a certeza do sol eterno" e "contemplar com satisfação incessante o panorama majestoso e coberto de neve das montanhas do Atlas", escreveu em 1936 no jornal British Daily.

A obra a óleo The Tower Of The Koutoubia Mosque foi pintada no terraço da Villa Taylor após a Conferência de Casablanca, em 1943, na qual os Aliados declararam que aceitariam nada menos do que a "rendição incondicional" da Alemanha na guerra.

Mais tarde Churchill enviou a pintura ao presidente dos EUA, Franklin Roosevelt, como prenda de aniversário.

Isto era a diplomacia de Churchill na sua forma mais pessoal e intensa", explicou à BBC Nick Orchard, diretor de arte moderna britânica e irlandesa de Christie's. "Não é um presente comum entre líderes. Este é o 'poder suave', e é isso que torna um relacionamento especial."

A obra é considerada "a pintura mais importante" de Winston Churchill por causa de seu "entrelaçamento na história do século XX", escreve o historiador da arte britânica Barry Phipps no catálogo da Christie's. Além disso, "é a única paisagem que ele fez durante a guerra".

O ex-parceiro de Jolie, o ator Brad Pitt, é conhecido por ser um ávido colecionador de arte e, durante o casamento, o casal comprou algumas obras notáveis, incluindo algumas de Banksy e Neo Rauch. A pintura de Churchill foi vendida por um dos filhos de Roosevelt nos anos 1950 e mudou de mãos várias vezes, antes de, em 2011, ir parar à coleção do casal.