Uma serpente perdida em Cambridge, no Reino Unido, obrigou as autoridades a lançaram uma série de buscas no início desta semana. O animal, píton-reticulada, é uma verdadeira ameaça e foi inicialmente vista perto de Lovell Road, no domingo.

Esta píton é uma espécie de cobra especialmente encontrada no Sudeste da Ásia e diz respeito à maior atualmente existente no mundo, das mais longas e uma das três mais pesadas já encontradas.

De acordo com os relatos dados à polícia, escreve a Fox News, a cobra, que ainda não foi descoberta, tem cerca de 2.74 metros e consegue atacar e comer um humano adulto em poucas horas.

As autoridades já conseguiram localizar o dono do animal, mas ainda não se conhece o paradeiro do réptil. A polícia de Cambridgeshire partilhou no Twitter que a cobra com “três metros” foi vista nas redondezas.

#cambscops In the early hours of this morning Officers attended the area of Lovell Rd Cambridge, Reports of a three meter snake seen in the area. Police have located the owner but not the Reticulated Python confirmed to be 9ft long. Any sighting please notify Cambs Police on 101.