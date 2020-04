O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, que teve alta este domingo do hospital, agradeceu a um enfermeiro português que o acompanhou enquanto esteve internado. O governante inglês disse que o enfermeiro Luís, de uma localidade perto do Porto, esteve ao lado da sua cama durante 48 horas.

O agradecimento foi feito numa mensagem partilhada no Twitter.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5