O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu, este sábado, aos profissionais de saúde.

Através de um comunicado, citado pela agência noticiosa britânica, Boris Johnson escreveu: “Não tenho como lhes agradecer o suficiente. Devo-lhes a milha vida”.

É o primeiro comunicado emitido por Boris Johnson, desde que deu entrada no hospital, no último domingo à noite.

Boris Johnson teve resultado positive no teste ao novo coronavírus a 27 de março. Ficou em autoisolamento, continuando a liderar o país a partir da sua residência em Downing Stgreet. Dez dias depois, os sintomas da doença agravaram-se e o primeiro-ministro britânico, de 55 anos, foi admitido no St. Thomas' Hospital, em Londres. Na segunda-feira, foi transferido para os cuidados intensivos, após novo agravamento do seu estado de saúde.

Saiu dos cuidados intensivos na última quinta-feira, depois de receber suporte respiratório não invasivo.