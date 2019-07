Boris Johnson já é primeiro-ministro do Reino Unido. O líder do Partido Conservador foi indigitado primeiro-ministro, esta quarta-feira à tarde, numa audiência com a Rainha Isabel II.

Queen Elizabeth II welcomes newly elected leader of the Conservative party Boris Johnson during an audience in Buckingham Palace, London, where she invited him to become Prime Minister



📷: Victoria Jones



See more at https://t.co/4OejjS23Cc pic.twitter.com/WQHEwu50ty