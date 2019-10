As equipas de negociação do Reino Unido e da União Europeia estiveram reunidas até à madrugada desta quarta-feira, retomando as conversas pela manhã. O consenso sobre um acordo final é uma corrida contra o tempo, mas as partes parecem dispostas a algumas cedências, nomeadamente do lado de Boris Johnson.

O primeiro-ministro britânico admite uma cedência na questão relativa à situação da Irlanda do Norte no pós-Brexit. Este é, neste momento, o ponto mais polémico das negociações.

Em Bruxelas está o jornalista da TVI, Pedro Moreira, que explica a dificuldade das negociações, ainda que um acordo seja possível.

Boris Johsnon joga em duas frentes, uma vez que, enquanto negoceia com a União Europeia, o líder do executivo do Reino Unido deve fazer de tudo para manter o apoio dos deputados mais conservadores do seu partido.