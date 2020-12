O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou hoje como um “momento inacreditável” a saída do Reino Unido do mercado único europeu, garantindo que o país será “aberto, generoso e voltado para o exterior”, adiantou a AFP.

É um momento inacreditável. Temos a nossa liberdade nas nossas mãos e cabe-nos a nós aproveitá-la ao máximo” , disse Boris Johnson, no seu discurso de Ano Novo.

Depois de meio século de integração europeia, o Brexit tornou-se realidade para o Reino Unido, que saiu oficialmente da União Europeia a 31 de janeiro, mas beneficiando de um período transitório para amortecer o choque.

Boris Johnson espera também voltar a unir os britânicos, que se dividiram na questão do Brexit, tendo a Irlanda do Norte e a Escócia votado maioritariamente contra a saída da União Europeia.

Penso que o instinto esmagador do povo deste país será o de se unir num Reino Unido onde a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte trabalharão em conjunto para exprimir os nossos valores por todo o mundo”, disse o chefe do governo britânico, um dos grandes responsáveis pelo Brexit.