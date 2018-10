A primeira-ministra britânica, Theresa May, não excluiu esta quinta-feira a possibilidade de aceitar uma extensão do período de transição após o ‘Brexit’, para ter mais tempo para alcançar um acordo comercial com a União Europeia.

Uma nova ideia surgiu e essa ideia, neste momento, é a opção de estender o período de transição por mais alguns meses. Mas seria mesmo só mais alguns meses”, disse à entrada para o segundo dia do Conselho Europeu, em Bruxelas.

No entanto, de acordo com a primeira-ministra britânica, essa opção só seria ativada caso não fosse possível fechar o acordo para a futura relação comercial a 31 de dezembro de 2020, dia em que termina o período de transição já acordado.

“Estamos a trabalhar para que a relação futura esteja em vigor no final de dezembro de 2020. Estou confiante que é possível fazer isso, e nessas circunstâncias, não haveria necessidade para qualquer medida deste tipo”, sublinhou Theresa May.

Os líderes europeus continuam reunidos esta quinta-feira em Bruxelas, para uma sessão de trabalhos do Conselho Europeu dedicada sobretudo às questões das migrações e da cibersegurança, seguindo-se uma cimeira do Euro, na qual participará também o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.

Portugal está representado no Conselho Europeu pelo primeiro-ministro, António Costa.