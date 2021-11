Um F-35 da força aérea britânica despenhou-se, esta quarta-feira, durante uma operação de rotina, no mar mediterrâneo, avança o jornal The Guardian.

O piloto, que operava o caça a partir do porta-aviões Queen Elizabeth, ejetou-se a tempo, acabando por ser resgatado com segurança pela tripulação do navio.

O piloto foi recolhido com segurança para o navio e uma investigação já foi iniciada, por isso, é inapropriado fazer mais comentários nesta altura”, afirmou um porta-voz do ministério da Defesa ao jornal britânico.

Nenhuma outra aeronave ou embarcação esteve envolvida no acidente.

O Queen Elizabeth está de regresso ao Reino Unido, depois de um longo destacamento no Pacífico, que contou com o apoio de oito aviões F-35 britânicos e 10 norte-americanos.