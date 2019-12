Um condutor causou uma explosão ao próprio carro depois de ter acendido um cigarro num carro que tinha demasiado ambientador. O incidente aconteceu no passado sábado, 14 de dezembro, na cidade de Halifax, Reino Unido.

Para o local foram mobilizados operacionais dos bombeiros de West Yorkshire, que acabaram por confirmar a causa da explosão através de comunicado.

Incident: Vehicle Explosion – Halifax https://t.co/X5aS6QO48i — West Yorkshire Fire and Rescue Service (@WYFRS) December 14, 2019

O gás do ambientador terá sido a ignição da explosão, que danificou todas as janelas do carro, além de ter amolgado grande parte da estrutura. Apesar do susto, o condutor conseguiu escapar ileso.

A rua acabou por ser fechada depois do incidente, para que as autoridades pudessem investigar.