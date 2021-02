O ministro responsável pelo processo de vacinação no Reino Unido admitiu esta quinta-feira à Sky News que existem pelo menos quatro mil mutações do novo coronavírus. Uma “biblioteca” de mudanças identificadas na Califórnia, África do Sul, Brasil, Japão e Reino Unido e cujas informações estão a ser armazenadas para rapidamente responder a uma possível atualização das vacinas.

Nadim Zahawi, membro do parlamento desde 2010, afirma que o Reino Unido tem a “maior indústria de sequenciamento de genoma”, garantindo que o país está pronto para responder a qualquer desafio.

O coordenador da vacinação britânica crê ainda na capacidade de as farmacêuticas produzirem “ a próxima vacina que garantirá uma proteção constante no mundo”.

Na entrevista, o ministro não se revelou preocupado com o impacto das variantes nas vacinas, sublinhando que “é muito improvável que a atual vacina não seja eficaz nas estirpes, sobretudo quando se trata de doença grave ou de hospitalizações”, adiantou.

No dia 2 de fevereiro, foi anunciado que uma nova mutação do vírus, com origem no condado britânico de Kent, foi detetada em algumas amostras, crescendo a preocupação de que esta estirpe desatualizasse a ação das vacinas. A mutação, denominada E484K, também foi encontrada na variante sul-africana do coronavírus.

Ouvidos pela imprensa britânica, especialistas sublinharam que esta mutação é "preocupante, mas não surpreendente", fruto da disseminação em massa do vírus e da sua adaptação ao sistema imunológico.