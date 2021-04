No Reino Unido, o momento do reencontro de um casal idoso, que esteve separado oito meses devido à pandemia de covid-19, foi capturado em vídeo e já se tornou viral.

Mary Davis, de 89 anos, viu o marido Gordon, com 68, pela última vez no ano passado, quando foi transferido para outro lar de idosos, tendo ficado impedida de o visitar por culpa das medidas de confinamento.

O casal ficou afastado até à última segunda-feira, quando Gordon voltou a ser transferido, mas desta vez para o lar Baily House, onde vive a mulher.

Os funcionários da instituição capturam o momento num vídeo que, entre os abraços, beijos e um “amo-te”, já está a arrebatar o mundo virtual.

Mary estava neste lar desde fevereiro e a esperança de voltar a reencontrar o marido nunca desapareceu.

A idosa confessa que ao longo destes oito meses “chorou baldes de lágrimas” e admite que foi “magnífico” voltaram a abraçar Gordon.

Nas redes sociais, os utilizadores confessam que ficaram encantados com a ternura do momento.

That is ever so precious 🥰🥰 wish there was more things like this on social media now a days!