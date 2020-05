No Reino Unido, uma menina de cinco anos está a lutar pela vida poucas semanas depois de ter recuperado da Covid-19 .

O pai da criança, Piers Roberts, disse que a família está “devastada”, após Scarlett ter contraído a doença de Kawasaki, uma infeção potencialmente mortal nos vasos sanguíneos que se acredita estar relacionada com o novo coronavírus, e ter apenas 20 por cento de hipóteses de sobrevivência.

A família decidiu publicar uma foto da criança numa cama de hospital já se tornou viral.

Thread

This is my 5 yrs old great niece. She was fit & healthy until a mild bout of Covid19 5wks ago from which she appeared to recover.

She is now in ICU with a Kawasaki inflammatory response.

She is off the ventilator but has developed heart problems.1/#Marr #Ridge#COVID19 pic.twitter.com/AG9b7k4Sgn